Hanoï, 15 janvier (VNA) - Le secteur vietnamien de l'habillement et du textile vise à générer environ 39 milliards de dollars d'exportations en 2021, selon les responsables du Vietnam du Groupe national du textile et de l’habillement du Vietnam Vinatex.

Une entreprise spécialisée dans le secteur de l'habillement et du textile au Vietnam. Photo : VNA

C'est un objectif équivalent à celui atteint en 2019, fixé dans le contexte des impacts du COVID-19 sur le secteur et des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, du Brexit et de la montée croissante du protectionnisme.

Les données officielles indiquent que la valeur des exportations à l'étranger du secteur textile a totalisé environ 35 milliards de dollars l'année dernière et en particulier, Vinatex a déclaré un revenu de 675 millions de dollars.

Les spécialistes ont prédit que cette année, le secteur connaîtra des difficultés, tandis que les nouvelles tendances entraîneront une pénurie de main-d'œuvre capable de produire de nouveaux modèles.

Selon Dang Vu Hung, directeur général de Vinatex, son groupe s'efforcera d'améliorer les compétences des travailleurs et d'améliorer les services, ainsi que d'affiner les politiques en matière de ressources humaines.

Parallèlement, Le Tien Truong, président du conseil d'administration de Vinatex, a souligné l'importance de l'unité parmi les travailleurs pour surmonter les difficultés et les défis et stimuler la créativité et la résilience en période de crise.

Il a également exprimé le souhait que le gouvernement s'efforce de maintenir la stabilité de la macroéconomie, du taux de change et des taux d'intérêt et prête également attention aux investissements dans la période post-pandémique, parallèlement aux politiques spécifiques de développement de la sphère et le guide pour aider les entreprises à tirer parti des avantages créés par les accords de libre-échange.- VNA