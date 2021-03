Hanoi (VNA) – Le secteur privé national a enregistré ces trois dernières années, depuis la mise en œuvre en 2017 de la résolution N°10-NQ/TW, un développement vigoureux tant en ampleur qu'en envergure. Il joue désormais le rôle de force principale de la croissance économique du pays.

Ouvriers travaillant dans un atelier de soie naturelle d’Asia Silk Corporation, située dans la ville de Bao Lôc, province de Lâm Dong. Photo : VNP

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, fin 2020, le Vietnam recensait plus de 800.000 sociétés privées opérant selon les normes de la Loi sur les entreprises et plus de 5,4 millions de foyers commerciaux.