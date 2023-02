Hanoï (VNA) - Ce lundi, 27 février, c’est la 68e Journée des médecins vietnamiens, l’occasion de rendre hommage au corps médical… Fort des acquis obtenus au cours de ces 68 années, les professionnels du secteur ne cessent de s’améliorer, contribuant ainsi au développement d’une médecine moderne au Vietnam.

Photo d'illustration: baodantoc.vn

Il y a 68 ans, dans une lettre adressée à la conférence du personnel médical de février 1955, le Président Hô Chi Minh plaidait en faveur d’une médecine vietnamienne adaptée aux besoins de la population…

Des efforts inlassables…



Au cours de ces 68 dernières années, le secteur est parvenu à contrôler et à prévenir de nombreuses maladies dangereuses, et même à éradiquer la variole (1978), la peste (2002) et le tétanos néonatal (2005). Le Vietnam a aussi été en son temps l’un des premiers pays à avoir réussi à contrôler l’épidémie de SRAS.



Les trois dernières années auront bien sûr été marquées par une lutte acharnée contre le coronavirus. Des milliers de médecins se sont relayés jours et nuits pour enrayer l’épidémie. Notre pays a en outre lancé une campagne de vaccination de très grande envergure, devenant ainsi l’un des six pays ayant le taux de couverture vaccinale le plus élevé au monde. Mais le secteur a en outre su contrôler d’autres maladies, ce qui a permis d’éviter un «chevauchement épidémique», comme l’a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.



«Au nom du gouvernement, je tiens à adresser ma profonde gratitude aux «soldats en blouse blanche» à travers tout le pays. Leurs efforts, leur dévouement et leurs sacrifices ont contribué au développement du secteur médical en particulier et du pays en général», a-t-il déclaré.



A noter aussi que de nombreux médecins vietnamiens se sont impliqués dans les opérations de paix de l’ONU à l’étranger. Au Soudan du Sud, ils ont fourni des équipements à l’hôpital général de Bentiu et offert des soins médicaux gratuits, des médicaments et des cadeaux aux populations locales.





Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: baochinhphu.vn

Pour une médecine vietnamienne développée



Depuis quelques années, le secteur médical s’emploie à maîtriser la technologie de production des vaccins. Notre pays est parvenu à produire 11 des 12 types de vaccins utilisés dans le cadre du programme national de vaccination. Les scientifiques vietnamiens ont appliqué la biotechnologie dans la préparation d’un certain nombre de produits biomédicaux pour détecter les risques de maladie. Entre 2015-2022, le secteur a effectué 460 recherches de nouveaux médicaments, ainsi que des essais cliniques de médicaments et de vaccins. Notre pays a également réussi à maîtriser de nombreuses technologies scientifiques dans le diagnostic et le traitement des maladies ainsi que dans la chirurgie endoscopique, l’intervention cardiovasculaire et l’acupuncture. Il a fait aussi de grands progrès en matière de transplantation d’organes.



Le secteur doit désormais faire en sorte de mettre en place un système sanitaire équitable, efficace et intégré profondément à l’international, a recommandé le Premier ministre.



«Il faut impliquer les secteurs public et privé dans le développement de la médecine vietnamienne, tant moderne que traditionnelle. Il faut aussi promouvoir le partenariat public-privé et mobiliser toutes les ressources disponibles au service d’un développement rapide mais durable du secteur, lequel va devoir faire preuve de créativité et de dynamisme dans ses travaux de recherche», a-t-il dit.



Compte tenu du besoin croissant de la population en services médicaux de qualité, le secteur sanitaire va devoir redoubler d’efforts pour se perfectionner et se moderniser. -VOV/VNA