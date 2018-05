L’industrie manufacturière et de fabrication de machines continue sa forte hausse en avril. Photo : Khanh Giang/NDEL.

Hanoï (VNA) - L’indice de production industrielle (IPI) du secteur de l’industrie manufacturière et de la fabrication de machines a connu une forte hausse de 12,3% en glissement annuel et 14% par rapport au mois de décembre 2017, selon le Département général des Statistiques.

En général, l’IPI en avril a enregistré une hausse de 9,4% en glissement annuel et +11,4% par rapport au mois de décembre 2017.

En même temps, la production et distribution d'électricité a connu une hausse de 9,6% ; le secteur de l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées et des déchets, + 2,6%. Le secteur minier a connu une baisse de 5% en glissement annuel.

La progression de l'IPI national reflète la progression de l’IPI de plusieurs villes et provinces dont, entre autres, Bac Ninh avec + 33,4% en glissement annuel, Hai Phong (+24%), Vinh Phuc (+13,5%), Thai Nguyên (+12,1%), Hai Duong (+10,7%), Hanoi et Dông Nai (+8,1%), Dà Nang (+8%), Binh Duong (+7,9%), Can Tho (+7,3%), Quang Ninh (+6,5%), et Hô Chi Minh-Ville (+6,1%)…

Selon le Département général des Statistiques, le nombre d’emploi crée par des entreprises industrielles a haussé 3,9% en glissement annuel. –NDEL/VNA