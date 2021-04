Pu Luong, province de Thanh Hoa. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le revenu total de plus de 30 milliards de dollars que « l’industrie sans fumée » apporte chaque année au PIB national n'est pas du tout modeste. Une grande partie de ce montant provient du marché international. Pour cette raison, en ce moment, la quasi-totalité des agences de voyages et des prestataires de services attendent une réouverture aux touristes étrangers.

Cependant, afin d’assurer une réouverture sûre, il est nécessaire d'avoir une préparation réfléchie et complète.

Le chef du Secrétariat du Conseil consultatif du tourisme (Vietnam Tourism Advisory Board-TAB), Hoang Nhan Chinh, a déclaré que dans une lettre envoyée au Premier ministre sur la réouverture du tourisme international, son conseil avait exprimé un ferme soutien à la politique du gouvernement de ne pas sacrifier et de ne pas mettre en danger la santé publique en échange d'avantages économiques.

«Le Conseil consultatif du tourisme souligne également qu'il doit y avoir une politique claire. La réouverture n’est uniquement possible lorsqu'elle est assurée des deux côtés, l'un est le lieu d'origine des touristes et l'autre est le lieu d’accueil. Nous pouvons tirer les leçons des expériences internationales, des succès comme des échecs », a déclaré Hoang Nhan Chinh.

En ce qui concerne des solutions, le Conseil consultatif du tourisme propose de créer un groupe réunissant des organisations ou des experts de différents secteurs : santé; sécurité publique; défense nationale; diplomatie; culture, sports et tourisme pour une coopération et un soutien mutuel dans la réouverture, assurant la sécurité du Vietnam et des touristes internationaux.

Selon cette proposition, tous les touristes étrangers arrivant au Vietnam devraient se munir d’un passeport vaccinal ou un certificat de vaccination, et être testés au coronavirus avec des tests PCR avant le départ et à l'arrivée à l'aéroport au Vietnam.

Par ailleurs, les experts estiment qu'il est nécessaire de prendre des mesures appropriées pour raccourcir la période de quarantaine tout en garantissant absolument la sécurité de la prévention et du contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Le gouvernement devrait avoir une politique d'assurance maladie voyage obligatoire, dont une assurance contre le COVID-19 pour les touristes arrivant au Vietnam et les Vietnamiens partant pour l’étranger, afin d'assurer la sécurité des touristes, des agents de voyages et des administrations locales au cas où il y aurait un problème de risques ...

Dans le contexte actuel où l'épidémie n'est pas encore complètement maîtrisée, le secteur du tourisme a besoin d'un processus sûr pour accueillir et assister les clients. Il est également important que les employés du secteur des services touristiques figurent sur la liste prioritaire pour la vaccination.

En tant que l'un des principaux centres touristiques du pays, Hanoï a mis en œuvre de nombreuses activités pour «réchauffer» le marché intérieur et se préparer à accueillir de nouveau les visiteurs internationaux dès que possible.

La directrice du Service du Tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a déclaré: « Bien qu'en 2021, notre objectif principal soit toujours de nous concentrer sur le marché intérieur, nous préparons toujours des conditions nécessaires à une réouverture aux touristes internationaux ».

Concernant la communication et la promotion, selon Dang Huong Giang, en 2020, le Service du Tourisme de Hanoï a travaillé avec la chaîne CNN pour promouvoir la publicité de l'image de la capitale. Ce programme, qui a dû être stoppé en raison de la pandémie, se poursuivra en 2021, a-t-elle indiqué.

« En signant récemment un accord de coopération avec le Service de l’Information et de la Communication, nous espérons renforcer les campagnes publicitaires sur une variété de plates-formes numériques au-delà du niveau national. Nous voulons transmettre le message qu'en ce moment, le Vietnam est une destination sûre, Hanoï est une destination sûre avec de nombreux services de bonne qualité », a souligné Mme Giang.

Les statistiques montrent que les revenus provenant chaque année des touristes vietnamiens sont moins que ceux apportés par les visiteurs internationaux. Par conséquent, la cheffe du Service du Tourisme de Hanoï a affirmé que les festivals qui se tiendraient en 2021 dans la capitale seraient d'envergure internationale avec un message appelant les visiteurs internationaux à se rendre au Vietnam.-VNA