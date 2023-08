Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê et les chefs des délégations participant à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44) ont rendu lundi 7 août à Jakarta une visite de courtoisie à la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie, également présidente de l’AIPA, Puan Maharani.

Kuala Lumpur, 5 août (VNA) - Le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim et le sultan Hassanal Bolkiah de Brunei ont souligné le 4 août la nécessité pour l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) de rester unie et pertinente.

Les hauts fonctionnaires de l’ASEAN et de ses pays partenaires se sont réunis en Indonésie, pour la Réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN (SOM), l’ASEAN 3 (ASEAN plus la Chine, le Japon et la République de Corée) et le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), Forum maritime de l’ASEAN (AMF) et le Forum maritime élargi de l’ASEAN (EAMF).