Le secteur de l'habillement et du textile s'est fixé un objectif de 44 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation cette année, en hausse de 10 % sur un an. Photo : VNA Hanoï (VNA) - Le secteur de l'habillement et du textile s'est fixé un objectif de 44 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation cette année, en hausse de 10 % sur un an.

Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), les exportations de vêtements et de textiles ont atteint l'année dernière 39,5 milliards de dollars, en baisse de 10 % sur un an.

Le président de VITAS, Vu Duc Giang, a déclaré qu'en 2023, les produits textiles et vestimentaires vietnamiens étaient exportés vers 104 pays et territoires, soit un nombre record.



Les entreprises ont connu des changements importants mais ont fait des efforts pour diversifier leurs exportations avec 36 articles.

Les principaux marchés des exportations vietnamiennes de vêtements et de textiles étaient les États-Unis, le Japon, l'Union européenne (UE), la République de Corée, la Chine et l'Asie du Sud-Est, ainsi que de nouveaux marchés tels que l'Afrique et la Russie.

Truong Van Cam, vice-président de VITAS, a déclaré que l'industrie textile continuerait à diversifier ses marchés, clients et produits ; promouvoir le développement durable ; répondre aux exigences du marché mondial en matière d'écologisation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; investir dans les technologies et l'automatisation de certaines chaînes de production pour garantir une livraison rapide et de haute qualité, et ce même pour des petites commandes.



En plus, il faut se concentrer sur l’aménagement des zones industrielles (ZE) afin qu'elles répondent aux normes environnementales pour attirer les investissements dans l'industrie textile et assurer l'approvisionnement en matières premières. De même, en prenant Hô Chi Minh-Ville et Hanoï comme centres de l'industrie de la mode, l'industrie élaborera des stratégies pour façonner certaines grandes marques vietnamiennes compétitives sur le marché mondial, a-t-il indiqué.



Selon le directeur général du Groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex) Cao Huu Hieu, le groupe continue de concentrer ses ressources, de proposer des plans pour maintenir les commandes, d'être flexible dans la production et les affaires, et de diversifier les produits et les clients, favorisant ainsi la transition vers la production verte et l'économie circulaire.

L'objectif du groupe est de maintenir sa position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, de fidéliser ses clients et les marchés, de maintenir les emplois et revenus de ses 62.000 travailleurs.-VNA