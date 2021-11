Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - En 2022, lorsque la situation de l'épidémie de COVID-19 au Vietnam et dans le monde sera mieux maîtrisée, l'industrie du textile-habillement connaîtra une relance.

Des experts et entreprises ont déclaré que l'industrie vietnamienne du textile-habillement pourrait réaliser un chiffre d'affaires à l'exportation de 40 milliards de dollars.

Selon Pham Xuan Hong, président de l'Association du textile et de la broderie de Ho Chi Minh-Ville (AGTEK), au dernier trimestre de 2021, les commandes sont assez abondantes, laissant augurer une reprise des entreprises textiles à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces méridionales.

Le représentant de Viet Thang Jean a déclaré que sa société avait également repris ses activités début d’octobre et qu’elle s'efforçait d'expédier 1,2 million de produits dans huit pays européens. Actuellement, les vêtements de Viet Thang Jean sont sur des étagères dans toute l'Europe pour les ventes à l'occasion de Noël et du Nouvel An. La société a reçu des commandes jusqu'à fin juin 2022.

Le groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex) a lancé trois scénarios de chiffre d'affaires à l'exportation en 2022. Dans le premier, la production reprendra du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2022, avec 80% des employés qui retourneront au travail. L’objectif d'atteindre une valeur d'exportation de 40 milliards de dollars.

Dans le deuxième, la production reprendra du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2022. Plus de 70 % des employés retourneront au travail et ce taux augmentera de 10 points chaque trimestre. L'objectif sera de 38 milliards de dollars d'exportations.

Et dans le troisième scénario, seulement 60% employés seront mobilisés au premier trimestre 2022 et ce taux augmentera de 10 points chaque trimestre. Les exportations nationales n’atteindront alors que 38 milliards de dollars. -VNA