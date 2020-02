Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le COVID-19 fait un grand impact pour les activités commerciales entre le Vietnam et la Chine, affectant grandement les entreprises d'exportation, dont celles du secteur textile-habillement et du cuir et de la chaussure.

Cependant, prévoyant des difficultés liées au manque de matières premières, les entreprises ont rapidement trouvé des solutions pour les importer d’autres pays ou stimuler la production de certains produits recourant aux matières premières au pays.

Le groupe textile-habillement du Vietnam (Vinatex) a décidé de se concentrer sur la production de masques de protection, en particulier des masques en tissu tricoté antibactérien de la sarl unipersonnelle Det Kim Dong Xuan. C’est une mesure de sauvetage, aidant les entreprises textile-habillement à faire face à des difficultés immédiates causées par le SARS-CoV-2.

Outre Det Kim Dong Xuan, d’autres comme la compagnie générale d’habillement Nha Be, la compagnie par action textile-habillement Hue, la société par action d’habillement Ho Guom…se lancent aussi dans la production de masques de protection, sortant chaque jour de 450.000 à 500.000 unités.



Selon Truong Van Cam, vice-président de Vitas (Association du textile et de l'habillement du Vietnam) , un certain nombre d'entreprises envisagent d'importer des matières premières d'autres marchés tels que l’Inde, le Bangladesh, le Brésil ... pour compenser la pénurie de matières premières pour la production.

Cependant, actuellement, environ 90% des entreprises nationales sont des petites et moyennes entreprises, nécessitant le soutien de l’Etat pour accélérer la production, notamment en matière de fonds, de technologie…

En 2020, le Vietnam vise un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 42 milliards de dollars des produits textile-habillement et d’environ 24 milliards de dollars des produits du cuir et de la chaussure. Cependant, c’est un objectif difficile à atteindre.

Selon le Vitas, le Vietnam importe actuellement environ 70% des matières premières de Chine. Ce volume de matières premières importé avant le Têt traditionnel répond seulement à la commande du mois de février. En raison de vacances du Nouvel An lunaire et de l'impact du COVID-19, le mois mars connaîtra certainement une pénurie de matières premières.

L'approvisionnement en matières premières et la logistique sont deux difficultés majeures à l'heure actuelle pour les entreprises textile-habillement et du cuir et de la chaussure. La transportation de marchandises par voie routière, ferroviaire et aérienne reste limitée. Alors, les entreprises ne peuvent pas garantir l’approvisionnement de produits. -VNA