Le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Vendredi matin, le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé une conférence pour dresser le bilan du travail 2019 et lancer les tâches de 2020, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le chef du gouvernement a demandé au secteur de l'industrie et du commerce de considérer les entreprises comme le noyau de l'innovation et de créer un environnement favorable aux activités productives et commerciales.

Il a en outre insisté sur la nécessité de continuer de restructurer le secteur industriel, d'augmenter la productivité du travail, de promouvoir une participation plus profonde aux chaînes de valeur mondiale, de développer certaines filières industrielles phares, notamment la transformation.

Le Premier ministre a également appelé à profiter au mieux des accords de libre-échange que le Vietnam avait signés.

Vu la population vietnamienne de près de 100 millions de personnes, le ministère de l'Industrie et du Commerce doit se concentrer sur le développement des labels des marchandises vietnamiennes. Notamment, en 2020, il devra chercher à porter la croissance de l'industrie manufacturière à 12%, a souligné Nguyen Xuan Phuc.

Le Vietnam cible 300 milliards de dollars d'exportations en 2020 et un excédent commercial de 15 à 17 milliards de dollars.

Le secteur de l'industrie et du commerce a obtenu cette année des résultats positifs lorsque tous les 12 objectifs du gouvernement ont été atteints, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh.

Le ministre a demandé aux organes compétents d’adopter des réformes en 2020 pour accomplir leurs missions. Il a souligné que son ministère poursuivrait ses efforts de réduire les conditions requises pour faire des affaires. -VNA