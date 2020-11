Les investisseurs asiatiques sont arrivés en tête parmi les investisseurs étrangers dans l'immobilier au Vietnam. Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) – Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, le Vietnam a attiré en dix mois 23,48 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), dont 3,46 milliards, soit 14,7% des capitaux enregistrés, ont été versés dans l’immobilier, en hausse de 15% en variation annuelle.



Dans l’immobilier, les investisseurs asiatiques sont arrivés en tête parmi les investisseurs étrangers au Vietnam. En effet, Singapour, la République de Corée, Hong Kong (Chine) et le Japon ont investi un montant total de 2,24 milliards de dollars dans ce secteur, soit 70% des capitaux enregistrés au cours des neuf premiers mois.



Parmi les 15 plus grands investisseurs, neuf sont asiatiques qui représentaient 52% du montant total des achats d’actions et des apports au capital social dans l’immobilier.



Su Ngoc Khuong, directeur principal de l’investissement chez Savills Vietnam, a estimé que la maîtrise de la pandémie du COVID-19 au Vietnam transformait la curiosité des investisseurs en une attention sérieuse avec une croissance des demandes et du nombre de transactions.

Il a prédit que de nombreuses opportunités seraient offertes au marché immobilier dans un moyen terme. Par exemple, les élections législatives en 2021 contribueront à accélérer l’économie vietnamienne. Parallèlement, le secteur bancaire cherche activement à résoudre les créances douteuses et le processus de vente aux enchères de droits d’utilisation des terres de l'État est de plus en plus clairement défini. Ces éléments contribueront à augmenter la liquidité et à créer un marché plus dynamique, a-t-il dit. -VNA