Hanoi (VNA) - Le secteur de la culture, des sports et du tourisme a réalisé nombre de réalisations importantes en 2019, a déclaré vendredi 3 janvier le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme lors d’une conférence de presse à Hanoi.

Les pratiques du then par les groupes ethniques Tày, Nùng et Thái au Vietnam ont été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Photo: VNA



Le porte-parole du ministère, Nguyên Thai Binh, a indiqué qu’en 2019, le ministère a soumis au Premier ministre pour approbation sept vestiges nationaux spéciaux et 27 trésors nationaux.En particulier, les pratiques du then par les groupes ethniques Tày, Nùng et Thái au Vietnam ont été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanitéSelon Nguyên Thai Binh, les dossiers sur la danse xoè de l’ethnie Thai et de l’art de la céramique de l’ethnie Cham sont en cours d’élaboration en vue de leur inscription dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.Un des faits saillants dans le domaine de l’éducation physique et des sports a été le succès du pays dans diverses compétitions régionales et internationales. Au cours de l’année, les athlètes vietnamiens ont remporté 587 médailles d’or, 428 d’argent et 468 médailles de bronze.Lors des 30es Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 30), l’équipe vietnamienne a terminé au deuxième rang parmi 11 pays participants, remportant 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze.Il est à noter que l’équipe de football U-22 du pays a remporté le titre de football masculin pour la première fois dans l’histoire des SEA Games, tandis que l’équipe féminine a remporté son sixième titre de champion des SEA Games.En outre, l’industrie touristique a enregistré des résultats spectaculaires, accueillant un nombre record de 18 millions de visiteurs étrangers, en hausse de 16,2% par rapport à 2018. Le Vietnam a dépassé l’Indonésie pour se classer quatrième dans l’ASEAN en termes d’arrivées internationales.Le pays a remporté quatre prix aux World Travel Awards 2019, sélectionnés comme meilleure destination en Asie pour la deuxième année consécutive, meilleure destination gastronomique en Asie et meilleure destination culturelles en Asie, tandis que la vieille ville de Hôi An a remporté le titre de meilleure ville culturelle culturelle en Asie 2019.Le Vietnam a continué de progresser dans l’indice de compétitivité du voyage et du tourisme du Forum économique mondial, grimpant de quatre places à la 63e position en 2019 par rapport à 2017. - VNA