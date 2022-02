Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et formulé les meilleurs vœux du Têt du Tigre aux cadres, fonctionnaires, employés de la Banque d'État du Vietnam et du secteur bancaire, en général.

Lors de la rencontre avec le chef du gouvernement, des dirigeants de banques et d'établissements de crédit ont affirmé leur confiance et détermination à appliquer strictement et efficacement les directions du gouvernement, du Premier ministre et de la Banque d'État dans le domaine monétaire et bancaire pour contribuer à la prévention et au contrôle efficaces de l'épidémie de COVID-19 et au redressement et au développement socio-économiques.

Le Premier ministre a estimé qu’après la maîtrise de l’épidémie à l'échelle nationale ; l’économie nationale est de plus en plus reprise ; la chaîne d'approvisionnement en main-d'œuvre est aussi rétablie. La situation politique est toujours stable, l'indépendance et la souveraineté territoriale sont garanties. La Banque d'État et le secteur bancaire en général ont grandement contribué à ces réalisations importantes du pays.

« Le secteur bancaire joue un rôle important et clé dans la stabilisation de la macroéconomie et des grands équilibres de l'économie nationale. La Banque d'État a opéré de manière proactive, flexible, et réduit les taux d'intérêt et mis en œuvre de manière synchrone de nombreuses solutions efficaces d'expansion du crédit pour aider les gens et les entreprises à développer la production et les affaires dans le contexte de propagation du COVID-19 et pour maintenir la stabilité du taux de change et du marché des devises.



En outre, dès que l'épidémie a éclaté dans le pays, le secteur bancaire a promulgué des politiques visant à aider les gens et les entreprises à se redresser et à développer la production et les affaires. La Banque d'État a eu des actions appropriées pour aider le Vietnam à ne pas être soumis à des sanctions commerciales et à être retiré de la liste des économies manipulatrices de monnaies, créant un environnement d'investissement stable et attrayant pour les investisseurs étrangers.

Pour 2022, le Premier ministre a proposé à la Banque d'État de renforcer l'analyse et la prévision ; de continuer à diriger de manière proactive, flexible et synchrone les outils de politique monétaire ; de coordonner étroitement les politiques budgétaires et macroéconomiques afin de contrôler l'inflation, stabiliser la macro-économie, en particulier la mise en œuvre efficace de solutions pour soutenir la reprise et le développement économiques, créer de conditions favorables pour que les gens et les entreprises aient un accès pratique au capital pour restaurer et développer la production et les affaires.

Il faut aussi mettre en œuvre de manière drastique le projet de restructuration des établissements de crédit en association avec le règlement des créances douteuses pour la période 2021-2025.

Enfin, le Premier ministre a souhaité aux dirigeants de la Banque d'État et à tous les dirigeants, cadres, fonctionnaires, employés du secteur bancaire une bonne santé, une réussite pour 2022. -VNA