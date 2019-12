Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré lors d’une téléconférence, lundi 23 décembre à Hanoi que le secteur de l’agriculture et du développement rural devait progresser de 3% l’année prochaine.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (debout) lors de la téléconférence, le 23 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Il a indiqué qu’en 2020, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques devraient atteindre 43 milliards de dollars, la couverture forestière, 42% et le taux des communes répondant aux critères de la nouvelle ruralité, 59%.Le chef du gouvernement a déclaré qu’il faudrait avoir cinq autres produits agricoles qui rapporteront 1 milliard de dollars à l’exportation d’ici 2025, portant ainsi la valeur totale des exportations à 50 milliards de dollars, plaçant le Vietnam au sommet de l’ASEAN et au 10e rang mondial.Passant en revue les réalisations de 2019, il a salué le secteur pour avoir surmonté les difficultés sur les marchés chinois, américain, japonais et d’autres marchés, ainsi que pour avoir efficacement lutté contre la peste porcine africaine.Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, a félicité les ministères de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et du Développement rural d’avoir introduit de nombreux produits agricoles vietnamiens sur le marché mondial.Il a demandé aux deux ministères de perfectionner les politiques afin d’attirer plus d’investissements, de réduire les procédures administratives et d’augmenter l’offre d’informations pour les entreprises, les coopératives et les particuliers.Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyên Xuân Cuong, a déclaré que le secteur poursuivra la restructuration de l’agriculture en combinaison avec le renouvellement du modèle de croissance et la construction de la nouvelle ruralité.Il s’est engagé à améliorer la valeur ajoutée et la compétitivité des produits agricoles vietnamiens, à juguler progressivement la peste porcine africaine et à tenir pleinement compte du "carton jaune", un avertissement de la Commission européenne au Vietnam sur ses pratiques de pêche.Le vice-président du Comité populaire provincial de Son La (Nord) a suggéré que le gouvernement investisse davantage dans les infrastructures de transport dans le Nord-Ouest et à Son La en particulier.Dinh Cao Khue, directeur général de companie par actions d’exportation de denrées alimentaires, a exhorté les ministères et les agences à continuer de créer des conditions favorables pour que les entreprises participent aux expositions, en particulier aux événements internationaux. - VNA