Exposition du livre « Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới » (Quelques questions sur les lignes militaires et les stratégies de défense dans le processus d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne socialiste dans la nouvelle période). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le livre « Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới » (Quelques questions sur les lignes militaires et les stratégies de défense dans le processus d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne socialiste dans la nouvelle période), montre la pensée cohérente et transparente du leader du Parti sur la conduite et la direction des lignes et des stratégies de défense de la Patrie dans la nouvelle période.C’est ce qu’ont estimé plusieurs experts et chercheurs en parlant de ce livre qui comprend 39 articles, discours et interviews du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, également secrétaire de la Commission militaire centrale.Selon le professeur agrégé et docteur Pham Van Linh, vice-président du Conseil théorique central, le livre montre une pensée créative et responsable du secrétaire de la Commission militaire centrale sur les stratégies militaires, contribuant à clarifier le développement de la pensée théorique du Parti sur les lignes militaires et les stratégies de défense.De son côté, le général de brigade Vu Cuong Quyet, directeur de l'Institut pour les stratégies de défense, a déclaré que la protection de la paix était une valeur sacrée de la tâche de défense de la Patrie. Le point central et la percée dans la pensée du secrétaire général Nguyen Phu Trong sur les lignes militaires et les stratégies de défense résident dans l'idée que la protection de l'indépendance et de l'autonomie du pays doit être associée au maintien de la paix. Il s'agit d'une pensée théorique militaire et de défense innovante et unique, prenant la protection de l'environnement pacifique pour objectif transversal dans l’édification de la synergie en matière militaire et de défense.Selon le général de division Trinh Van Quyet, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale, directeur adjoint du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, le livre a systématisé les directives du secrétaire général Nguyen Phu Trong, secrétaire de la Commission militaire centrale, sur les lignes militaires et les stratégies de défense de la Patrie vietnamienne dans la période d'accélération du processus d’édification et de défense de la Patrie socialiste.Le livre est un document précieux tant sur le plan théorique que pratique et peut être considéré comme un «guide» pour maîtriser les tâches militaires et de défense pour défendre fermement la Patrie vietnamienne socialiste dans la nouvelle période, a affirmé le général de division Trinh Van Quyet.-VNA.