Le secrétaire général du PPRL et président du Laos entame une visite d'Etat au Cambodge . Photo: xinhua/VNA.

Selon un communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la cérémonie d’accueil du leader laotien s'est déroulée selon le rite royal sous l’égide du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni.Selon l’agenda, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos, Bounnhang Vorachith, aura des rencontres séparées avec le président du Sénat Samdech Say Chhum, le président de l'Assemblée nationale, Samdech Heng Samrin et le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen.Le visite d’Etat du dirigeant laotien est considéré comme une étape importante pour intensifier le partenariat stratégique intégral et durable et stimuler l'amitié et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. - VNA