Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, et des électeurs de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, et les membres de la délégation de députés de Hanoï à l'Assemblée nationale, ont rencontré le 1er juillet des électeurs des arrondissements de Hai Ba Trung, Ba Dinh et Dong Da, pour les informer des résultats de la 5e session de l’organe législatif et recueillir leurs avis, opinions et idées.Selon les électeurs présents, la 5e session de la 15e législature de l’Assemblée nationale a été couronnée de succès et la qualité des séances de questions-réponses s'est améliorée. Les électeurs ont déclaré apprécier les politiques prises en 2022 et au premier semestre 2023 pour promouvoir la relance et le développement socio-économiques, soutenir les entreprises et la population.Les électeurs ont en outre présenté plusieurs propositions concernant la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, le projet d’amendement de la loi foncière, l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle, l’environnement, etc.Dinh Tien Dung, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, chef de la délégation de députés de Hanoï à l’Assemblée nationale, a remercié les électeurs pour leurs avis, opinions et idées. Il leur a ensuite fourni des informations sur certains sujets soulevés par les électeurs.En tant que membre de la délégation de députés de Hanoï à l’Assemblée nationale, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a déclaré apprécier les avis, opinions et idées des électeurs.Le leader du Parti a émis le souhait que l’organisation du Parti, les autorités et les habitants de Hanoï poursuivent leurs efforts pour accélérer le développement de la capitale et contribuer au développement national.-VNA