Le Secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong (droite), et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu le 21 octobre à Hanoï le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam.



Le leader du Parti a déclaré apprécier la visite du Secrétaire général des Nations Unies, notamment à l'occasion du 45e anniversaire de l'adhésion officielle du Vietnam aux Nations Unies.



Le Vietnam considère l'ONU comme un partenaire international important et la coopération avec l'ONU est l'une des priorités dans sa politique extérieure, a-t-il déclaré, ajoutant que son pays souhaite travailler avec les Nations Unies et d'autres pays du monde et le Secrétaire général pour oeuvrer pour un monde meilleur, où les gens peuvent vivre dans la paix et le bonheur, et où toutes les nations se développent et prospèrent.



A cette occasion, Nguyen Phu Trong a remercié les agences des Nations Unies pour leur coopération et leur aide en faveur du Vietnam.