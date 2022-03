Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong (droite), et le Premier ministre malaisien, Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu le 21 mars à Hanoï le Premier ministre malaisien, Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob, en visite officielle au Vietnam.



Le leader du Parti a salué la visite officielle au Vietnam du chef du gouvernement malaisien, affirmant que cette visite marquait un jalon important pour l'amitié traditionnelle, la confiance mutuelle et le partenariat stratégique entre les deux pays.



Nguyen Phu Trong a affirmé la politique constante du Vietnam d'attacher de l'importance à ses relations avec la Malaisie et de renforcer le partenariat stratégique bilatéral. Il a proposé de développer les acquis obtenus, d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération, d’intensifier la coopération tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l’ASEAN et des forums régionaux et internationaux.



Concernant la Mer Orientale, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a suggéré que les deux pays travaillent ensemble pour consolider activement la paix et la coopération en Mer Orientale afin de garantir les droits et intérêts légitimes des parties conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Dans cet esprit, il a suggéré que les deux pays renforcent leur coopération en mer dans divers domaines, en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région.



Le Premier ministre malaisien a souligné que son pays tenait en haute estime son partenariat stratégique avec le Vietnam, souhaitant renforcer la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce, l’investissement, les échanges entre les deux peuples... Il a exprimé sa volonté de promouvoir la coopération touristique et maritime avec le Vietnam afin d'exploiter les potentiels des deux pays.-VNA