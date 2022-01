Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (1er rang, centre) visite le temple Dô dans le quartier de Dinh Bang, ville de Tu Son, province de Bac Ninh. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) – (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est allé lundi 24 janvier adresser ses voeux du Nouvel An lunaire (Têt) au Comité provincial du Parti, aux autorités et à la population de la province de Bac Ninh (Nord).

Il s’est réjoui du fait que Bac Ninh était devenue une province industrielle moderne avec un taux de croissance moyen de 13,9% par an. Il a loué les réalisations accomplies par Bac Ninh ces 25 dernières années, et notamment dans un contexte difficile de 2021.

Pour mettre en œuvre avec succès les objectifs fixés pour 2022, le chef du Parti a demandé à Bac Ninh de construire un comité du Parti et un système politique de plus en plus sains et forts, de renforcer la solidarité au sein de l’organisation du Parti et du système politique, et le bloc de grande union nationale.

Il a invité l’organisation provinciale du Parti à valoriser les potentiels et les avantages de Bac Ninh, à accélérer l’amélioration de l’environnement des affaires, et à améliorer la productivité, la qualité et la compétivité de l’économie locale.

Le développement économique doit aller de manière simultanée et harmonieuse avec le développement socio-économique, en particulier avec la préservation et la valorisation de l’identité culturelle de Bac Ninh et du pays en général, a-t-il indiqué.

Il a également exhorté la province à bien mettre en œuvre les politiques de sécurité sociale et les mesures de réduction de la pauvreté de manière durable, à assurer la justice sociale, à prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des gens, notamment des personnes méritantes, des pauvres, des travailleurs en chômage en raison de la crise du coronavirus.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et sa suite offrent de l'encens au temple Dô. Photo: VNA

Le secrétaire général a également souligné la nécessité de développer et d’améliorer la qualité de l’éducation et de la formation, la science et la technologie, les soins de santé et les traitements médicaux au niveau local, notamment dans le contexte de l’épidémie.

Il a déclaré que la province devait consolider régulièrement la défense nationale, maintenir la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux ; renforcer la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2022, le secrétaire général a souhaité que le Comité provincial du Parti, les autorités et la population de Bac Ninh obtiennent de nombreux grands succès pour rendre Bac Ninh plus belle et plus prospère.

A cette occasion, il est allé offrir de l’encens au temple Dô dédié à huit rois de la dynastie des Ly (du XIe siècle au XIIIe siècle), contempler les peintures folkloriques Dông Hô et rencontrer des artistes qui interprètent des chants populaires Quan Ho de Bac Ninh, inscrits en 2009 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. – VNA