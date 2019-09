Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, rend hommage au Président Ho Chi Minh dans la Maison 67. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, est allé dimanche 1er septembre à la Maison 67 dans la zone commémorative du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel, pour rendre hommage au grand leader vietnamien.

Il s’agissait d’une activité en célébration du 74e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre), du 50e de la réalisation du testament du Président Ho Chi Minh et du cinquantenaire de son décès.

Rencontrant des cadres et employés de la zone commémorative du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel, Nguyen Phu Trong a déclaré apprécier leurs efforts pour préserver les archives et objets précieux sur la vie et la carrière de l’Oncle Ho et les présenter aux visiteurs vietnamiens et étrangers.

Il a encouragé les gestionnaires de la zone commémorative du Président Ho Chi Minh à élargir le réseau de collaborateurs afin de faire répandre encore la pensée, le style et l’exemple moral du grand leader.

La Maison 67, construite et inaugurée en 1967, est le lieu où le Président Hô Chi Minh vécut ses derniers jours. De nombreuses réunions du Bureau politique du Parti y furent organisées pendant les bombardements américains au Nord du Vietnam.-VNA