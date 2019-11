Le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien (droite) et le secrétaire général de l’Organisation asiatique de Productivité, Achmad Kurnia Prawira Mochtan. Photo : daibieunhandan



Hanoï (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien a reçu le 28 novembre à Hanoï le secrétaire général de l’Organisation asiatique de Productivité (APO - Asian Productivity Organization), Achmad Kurnia Prawira Mochtan, en visite officielle au Vietnam.



Lors de la rencontre, Phung Quoc Hien a affirmé que les programmes et les projets de l’APO au Vietnam avaient contribué à la croissance économique du pays.



Indiquant que l’organe législatif vietnamien assumerait la présidence de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) en 2020, il a déclaré que l’Assemblée nationale vietnamienne était prête à collaborer avec les organisations internationales et les membres de l’AIPA pour organiser avec succès les événements de l’AIPA prévus l’année prochaine. Il s’est déclaré convaincu que l’APO coopérerait étroitement avec le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies pour contribuer au succès de la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020.



Remerciant l’Assemblée nationale vietnamienne pour son soutien à l’APO, Achmad Kurnia Prawira Mochtan, a déclaré que son organisation était prête à aider le Vietnam à améliorer sa productivité, à mettre en oeuvre le projet sur l’élaboration d’un plan directeur sur la productivité au service du développement sur la base de l’innovation... -VNA