Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a eu, ce mardi, 11 juillet, à Jakarta en Indonésie, un échange avec le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, en marge de la 56e Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-56).

Le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son (gauche), a eu, ce mardi, 11 juillet, à Jakarta en Indonésie, un échange avec le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn. Photo : VNA

Le responsable de l’ASEAN a salué les contributions majeures du Vietnam au développement de la Communauté aséanienne et aux travaux du Secrétariat de l’Association. Le Vietnam s’est employé à maintenir la paix, la stabilité et la prospérité de l’ASEAN et à dynamiser les partenariats entretenus avec les pays interlocuteurs, a-t-il observé.

De son côté, le ministre Bùi Thanh Son a souligné que le Vietnam attache de l'importance et soutient le rôle de l'ASEAN ainsi que celui du Secrétaire général. Il a exprimé sa conviction que, sous la direction du secrétaire général Kao Kim Hourn, le rôle du secrétariat de l'ASEAN sera continuellement renforcé.

Le chef de la diplomatie du Vietnam a affirmé que le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec les membres de l'ASEAN et le secrétariat de l'ASEAN pour renforcer les mécanismes de coopération au sein du bloc, conduisant l'ASEAN à fonctionner plus efficacement et à répondre de manière appropriée à la nouvelle situation. Le ministre a suggéré que le secrétariat de l'ASEAN accorde plus d'attention à la concrétisation et à l'efficacité de la coopération avec les partenaires, en apportant des contributions pratiques à la promotion de la solidarité, de l'unité, de la connectivité et du rôle central de l'ASEAN.

Afin de redresser l’économie, un des piliers majeurs de la Communauté aséanienne, il convient de stimuler les échanges commerciaux, le tourisme et les investissements entre les États membres et les partenaires de l’Association, a-t-il suggéré. - VNA