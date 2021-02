La cérémonie de présentation des lettres de créance de l'ambassadeur Nguyen Hai Bang au secrétaire général de l’ASEAN a lieu par visioconférence. Photo : VNA



Jakarta (VNA) – L’ambassadeur Nguyen Hai Bang a présenté le 26 février ses lettres de créance au secrétaire général de l’ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, devenant ainsi chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN.



La cérémonie a eu lieu par visioconférence dans le contexte de COVID-19. Il s’agissait de la première fois qu’un représentant permanent d’un pays membre de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) représentait ses lettres de créance par visioconférece.



A cette occasion, le secrétaire général de l’ASEAN a déclaré apprécier le succès du Vietnam en tant que président du bloc régional en 2020, notamment ses efforts pour maintenir la solidarité et la résilience de l’ASEAN face à la pandémie de coronavirus.



L’ambassadeur Nguyen Hai Bang a affirmé l’engagement du Vietnam à réaliser la Vision de l’ASEAN pour 2025 en travaillant en étroite collaboration avec les autres pays membres et en développant les réalisations obtenues pendant l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020.



En 2021, la Mission du Vietnam assumera la présidence du groupe de travail sur l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (Initiative for ASEAN Integration Task Force) et celle du Conseil d’administration de la Fondation de l’ASEAN (AF BOT). Son mandat en tant que coordonnateur du partenariat ASEAN-Japon pour 2018-2021 prendra fin cette année. Elle assumera la coordination des relations entre l’ASEAN et la République de Corée pour 2021-2024. -VNA