Hanoï (VNA) – Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Atul Khare, a rendu visite le 6 mars à l'unité de génie militaire N°1 du Vietnam, implantée dans la base militaire de Highway, relevant de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).Depuis son arrivée à Abyei, l'unité de génie militaire N°1 du Vietnam a participé à la réparation et à l’amélioration de 46 km de routes et a ouvert quatre nouvelles routes de patrouille à travers la forêt. Elle a également participé au travail de sauvetage d'une centaine de véhicules des Nations Unies et d'habitants, embourbés ou renversés.Elle maintient régulièrement une équipe de réparation et de maintenance pour assurer le bon fonctionnement 24 heures sur 24 et sept jours sur sept de l'aéroport de la FISNUA.L'unité de génie militaire N°1 du Vietnam est prête à recevoir et bien exécuter toutes les tâches assignées par le Commandement de la FISNUA , a assuré son chef, le colonel Mac Duc Trong.Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Atul Khare, a remercié les forces vietnamiennes pour leurs contributions actives et efficaces aux opérations onusiennes de maintien de la paix et à l’amélioration de la qualité de la vie des habitants locaux.