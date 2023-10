Délégués de Hanoï et de Vientiane lors de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire du Comité municipal du PCV, chef de la délégation des députés de Hanoï à l’Assemblée nationale, a reçu le 4 octobre Athsaphangthong Siphandone, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), secrétaire adjoint du Comité municipal du PPRL et maire de Vientiane, en visite de travail dans la capitale vietnamienne.



Le maire de Vientiane s’est dit impressionné par le fort développement de Hanoï lors de ces derniers temps, avant d’informer son interlocuteur de la situation de sa ville, dont un revenu annuel par habitant de plus de 5.500 dollars.



De son côté, Dinh Tien Dung a déclaré se réjouir des réalisations socio-économiques de Vientiane. Affirmant que la visite de la délégation de Vientiane à Hanoï était une illustration de la belle amitié traditionnelle entre les deux capitales, il a souligné que la coopération entre Hanoï et Vientiane devait s'efforcer de devenir un modèle dans les relations entre les localités vietnamiennes et lao.



Dinh Tien Dung a en outre déclaré que le Parti et l'État du Vietnam en général et Hanoï en particulier soutenaient le Laos pour qu'il assume avec succès la présidence de l'ASEAN en 2024.-VNA