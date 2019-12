Pham Minh Chinh, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale de l'organisation et le président du Parlement de l’Egypte, Ali Abdel-Aal. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation du gouvernement égyptien, Pham Minh Chinh, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale de l'organisation, à la tête d’une délégation vietnamienne, a effectué une visite de travail du 8 au 12 décembre en Égypte.

La délégation a rencontré le président du Parlement de l’Egypte, Ali Abdel-Aal ; travaillé avec le ministre du Développement local de l'Égypte, Mahmoud Sharawy, secrétaire général du Parti communiste égyptien, Salah Adly Abdelhafiz, secrétaire général du Parti socialiste égyptien, Ahmed Bahaa El Shafey, président de l'Alliance socialiste populaire, Mamdouh Habashi.



M. Chinh a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam attachaient toujours une grande importance et favorisaient les relations d’amitié et de coopération avec l'Égypte. Il a suggéré que les deux parties multiplieront l'échange de délégations à tous les niveaux, à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux. Il a demandé à l'Égypte de soutenir le Vietnam dans l’établissement des relations officielles avec l'Union africaine.



Les deux parties se sont accordées pour étudier l’ouverture d’un vol direct reliant les deux pays ; pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement et dans la culture, le tourisme, l'éducation, la coopération décentralisée, tout d'abord entre Hanoi et Le Caire; pour coordonner dans la suppression des barrières commerciales, promouvoir le commerce des produits agricoles, forestiers et halieutiques, afin de porter prochainement le commerce bilatéral à un milliard de dollars dans le futur proche.



Les deux parties ont décidé de renforcer le partage d'expériences dans les négociations avec les pays liées à la gestion des ressources en eau en amont, et dans le règlement des défis pour assurer la sécurité de l'eau du Nil.

M. Chinh a demandé à l'Égypte de soutenir la position du Vietnam sur la question de la Mer Orientale, le règlement des différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, tout en garantissant les intérêts des pays.



Les dirigeants égyptiens ont hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam dans la région et le monde; souhaité apprendre le Vietnam en matière de développement de l'économie de marché. Ils ont apprécié la position du Vietnam face aux questions du monde arabe, en particulier le processus de paix au Moyen-Orient, tout en proposant la mise en œuvre effective des accords de coopération signés pour accélérer les relations bilatérales dans tous les domaines.



Ils ont proposé la création du Conseil des entreprises des deux pays pour renforcer la coopération commerciale, souhaitant renforcer la coopération en matière de sécurité, de défense, de lutte contre le terrorisme et le changement climatique avec le Vietnam. Les deux parties ont également demandé à coopérer pour construire des universités au Vietnam et en Égypte.



En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, les responsables égyptiens ont soutenu le règlement des différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, tout en garantissant la sécurité de la navigation maritime et du survol.

A cette occasion, il s’est rendu à l’ambassade du Vietnam dans ce pays. -VNA