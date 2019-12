Hanoi (VNA) – Dans les grandes villes du Vietnam, Noël est une grande opportunité commerciale. La grande différence par rapport aux pays occidentaux, c’est que les gens se préoccupent peu des cadeaux. Ils aiment surtout arpenter les rues, à la recherche de ces objets décoratifs dont le folklore de Noël abonde.

Photo: Baomoi.com



Son caractère artificiel n’enlève en rien à l’attraction qu’exerce le sapin de Noël sur les Vietnamiens désireux de passer la fête comme dans les films… Les clients ont vraiment l’embarras du choix entre des dizaines de types de sapins : couverts de neige, décorés de guirlandes lumineuses, avec des feuilles de couleurs diverses… A côté des habituels sapins en plastique, cette année les commerçants ont importé des sapins faits de feuilles naturelles : de pemphis acidula, de fougère ou de cyprès chinois des marais… Couverts d’une couche de neige artificielle ou de paillettes, ces sapins dernier cri attirent des foules, comme nous l’indique Nhu Loan, qui en vend rue Hai Bà Trung, dans le premier arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

«Voici un sapin importé des Pays-Bas. Il mesure plus de 2m et on le vend un peu plus de 7 millions de dôngs. Les plus grands et les plus décorés coûtent entre 10 et 15 millions. Mais tout est déjà pris. Il reste des sapins chinois non décorés à 3 millions de dôngs », dit-elle.

Les objets de décoration les plus prisés sont les peluches pères Noël capables de danser et de chanter et les peluches bonshommes de neige, qui coûtent entre 60 mille et 4 millions de dôngs selon la taille et la qualité. Les rennes du père Noël, les cloches et les couronnes d’olivier valent entre 200.000 et 500.000 dôngs.

Photo: toplist.vn

«Chaque année, les produits se renouvellent et répondent de mieux en mieux à la demande des consommateurs», constate Trân Hoài Ngoc, un client à Hô Chi Minh- Ville. «Pour ma part, j’adore les kits de décoration qui sont très pratiques».

De plus en plus de producteurs vietnamiens se sont lancés dans la course commerciale de Noël, occasion pour les supermarchés, les centres commerciaux et les boutiques de proposer de nombreuses promotions. Quant aux enfants, ils se contentent facilement d’une carte de vœux, d’une peluche, d’un costume de Santa Klaus ou de la princesse des Neiges… - VOV/VNA