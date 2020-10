Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Metalex Vietnam 2020, la 14e édition du salon leader du Vietnam sur les machines-outils et l’industrie de la métallurgie, sera convertie en format en ligne les 23 et 24 octobre, afin que l’industrie des machines-outils et du travail des métaux reste connectée.

Conférence de presse pour présenter "Metalex Vietnam 2020 " et "Supporting Industry Show 2020", le 7 octobre à l'hôtel Nikko Saigon. Photo : CVN

La société spécialisée en organisation d’expositions Reed Tradex Vietnam, en collaboration avec l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et le Centre pour le développement des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (CSID) a tenu le 7 octobre à la mégapole du Sud une conférence de presse et une cérémonie de signature pour présenter Metalex Vietnam 2020 ainsi que l’Exposition de l’industrie auxiliaire 2020 (Supporting Industry Show 2020).



Sur le thème de la transformation numérique visant à s'adapter au "nouvel état normal", les deux événements co-organisés ont pour but de renforcer la relation à long terme entre les entreprises vietnamiennes et japonaises de l'industrie de soutien.



Combinant Metalex Vietnam 2020 et Supporting Industry Show 2020, l'événement sera une destination complète pour la communauté de la fabrication, de la transformation mécanique et de l’industrie de soutien. En plus de connecter les entreprises entre elles, le salon proposera de nombreuses activités telles que des démonstrations technologiques, des webinars spécialisés ou encore des conseils aux entreprises...



Le Vietnam – une destination attractive



Le Vietnam s'est avéré être une destination d'investissement attrayante pour les entreprises étrangères grâce à ses infrastructures relativement développées et à l'amélioration du niveau de vie de sa population.