Le pont The Huc au lac de Hoan Kiem (Epée restituée), une destination préférée de touristes à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Salon international du tourisme du Vietnam (VITM) en 2022 sous le thème "Nouvelle normalité - Nouvelles opportunités pour le tourisme du Vietnam" se déroulera du 31 mars au 3 avril avec une série d'événements.

Lors d’un point presse organisé le 18 mars à Hanoï par l’Association du tourisme du Vietnam, le vice-président permanent de l'association, Vu The Binh, a estimé que le VITM 2022 était un événement spécial du tourisme du pays où se lancerait un programme d'ouverture et de rétablissement des voyages internationaux (entrants et sortants) avec des solutions spécifiques et des itinéraires précis.

Des entreprises, des agences de gestion, de promotion touristique de 52 villes et provinces du pays participeront au salon pour présenter leurs produits sur 320 stands, outre des entreprises venues de 6 pays et territoires comme le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, la Malaisie, Taïwan (Chine), la Turquie. On estime que la foire accueillera environ 40.000 visiteurs et environ 2.500 entreprises.

Dans le cadre du salon, sont prévus le Forum "Reprise du tourisme du Vietnam – Nouvelles orientations et nouvelles actions » pour discuter de la reprise des activités touristiques après la pandémie de COVID-19 ; les séminaires « Les ressources humaines touristiques dans la période de reprise du tourisme au Vietnam » ; « Le développement du tourisme golfique - point forte du tourisme vietnamien » ; le concours d’application de voyages en ligne, le tourisme sportif … - VNA