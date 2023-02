Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le salon de l'ameublement d’exportation de Ho Chi Minh-Ville (HawaExpo) 2023 aura lieu du 22 au 25 février, ouvrant une série d’événements de promotion commerciale dans l’industrie du bois cette année.

La foire sera organisée par l’Association du bois et des produits forestiers du Vietnam (VIFOREST) et les organisations de l’industrie du bois de certaines localités puissantes dans ce secteur comme Ho Chi Minh-Ville et les provinces de Binh Duong, Dong Nai et Binh Dinh, a informé Nguyen Quoc Khanh, président de l’Association de l’artisanat et de l’industrie du bois de Ho Chi Minh-Ville (HAWA), lors d’un point presse le 9 février.

Il s’agit d’un événement important pour la coopération au sein de cette industrie, qui devrait apporter des résultats fructueux dans la coopération commerciale et l’investissement, a-t-il souligné.

Photo: VNA



Avec environ 1.600 stands, HawaExpo 2023 devrait réunir les principaux producteurs et exportateurs du Vietnam. Il a également reçu près d'un millier d'inscriptions pour la visite de partenaires venus des marchés d’exportation traditionnels, notamment États-Unis, Europe, Moyen-Orient et Inde.

Outre la présentation des produits, le salon proposera également des activités de connexion entre entreprises, des visites d’usines et d’ateliers afin d’aider les entreprises et les partenaires à mettre à jour leurs informations sur le marché, les capacités de production..., a affirmé Nguyen Quoc Khanh.

HawaExpo 2023 affirmera également la volonté de la filière bois nationale de passer à des niveaux supérieurs dans les chaînes de valeur, a-t-il ajouté. -VNA