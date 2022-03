Photo: Agritechnica Asia

Can Tho (VNA) – Le salon Agritechnica Asia Live 2022 sera organisé en août prochain dans la ville de Can Tho (Delta du Mékong) par la Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft International (DLG, Société allemande d'agriculture) en collaboration avec l'Institut international du riz (IRRI), le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural.

Cet évènement devrait accueillir de 3.000 à 4.000 visiteurs dont des agriculteurs, propriétaires de machines agricoles, prestataires de services de mécanisation, scientifiques, entreprises vietnamiens et étrangers, etc. Il sera diffusé en ligne sur la plateforme d'Agritechnica.

Le salon présentera des modèles du secteur du machinisme agricole. Il comprendra des séminaires et conférences sur la mécanisation, l'agriculture numérique et la promotion de la production agricole durable. -VNA