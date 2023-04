Lors du séminaire. Photo : VNA

La directrice générale de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viet Trang au séminaire. Photo : VNA

La Havane, 22 avril (VNA) - Le rôle des femmes vietnamiennes et cuba ines dans la vie politique et socio-économique a été mis en lumière lors d'un séminaire organisé par les Unions des femmes des deux pays le 21 avril (heure locale) à La Havane.S'exprimant lors de l'événement, la secrétaire générale de l'Union des femmes cubaines, Teresa María Amarelle Boué, a souligné les réalisations de Cuba en matière d'égalité des sexes, en particulier le succès du programme national pour le progrès des femmes et le soutien à l'égalité dans l'économie, la politique, la culture, le travail, la famille et d'autres domaines.Elle a dit qu'à Cuba, les femmes représentent 62 % des diplômés universitaires, 67,2 % des techniciens et professionnels et 45,4 % de la main-d'œuvre du secteur public. Cuba se classe également au deuxième rang mondial pour la proportion de femmes à l'Assemblée nationale (55,7 %) et au Conseil d'État (52,4 %).La nation insulaire des Caraïbes s'efforce constamment de prendre des mesures en faveur de l'égalité des sexes et d'intégrer des perspectives inclusives dans les contextes sociales et de politique publique, malgré l'augmentation des sanctions extérieures, a-t-elle déclaré.Teresa María Amarelle Boué a affirmé que l'échange d'expérience avec le Vietnam dans ce domaine contribuera à renforcer les relations historiques existantes et à mettre en œuvre les actions engagées dans l'accord de coopération entre les organisations des femmes des deux pays.Pour sa part, la vice-présidente permanente de l'Union des femmes du Vietnam, Do Thi Thu Thao, a déclaré que les femmes des deux pays ont travaillé dur et apporté des contributions adéquates à la cause révolutionnaire dans chaque pays.Les femmes vietnamiennes admirent et souhaitent apprendre de l'expérience de leurs homologues cubaines dans tous les domaines, a-t-elle déclaré.Dans son discours lors de l'événement, la directrice générale de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viet Trang, a souligné les similitudes entre les femmes vietnamiennes et cubaines ainsi que des politiques similaires des deux pays vers le progrès et la participation croissante des femmes à la vie sociale.Vu Viet Trang a souligné le rôle de la presse dans la connexion des femmes du monde entier et la diffusion de la voix des femmes sur des questions d'importance nationale, régionale et internationale. Elle a souligné les efforts de la VNA en tant que principal fournisseur de services d'information extérieure du Vietnam, qui cherche toujours des mesures pour réaliser efficacement les politiques et orientations extérieures du Parti et de l'État, rapprochant le Vietnam du monde et le monde du Vietnam.Elle a proposé de renforcer les investissements dans les médias numériques dans le but de promouvoir le progrès des femmes, de renforcer la transformation numérique et de créer une plate-forme numérique synchrone permettant aux personnes, en particulier aux femmes, d'accéder plus facilement à l'information. La directrice générale de VNA a souligné qu'un monde plat avec un accès égal à l'information soutiendra l'égalité des sexes dans la société.- VNA