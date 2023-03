Hanoi (VNA) – Le ministère des Affaires étrangères et la Société vietnamienne de droit international ont organisé jeudi 9 mars à Hanoi un séminaire sur le rôle de la Commission du droit international des Nations unies (CDI) dans la codification et le développement progressif du droit international au cours de la période 2017-2022 et à l’avenir.

L’assistant du ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu s’exprime lors du séminaire, à Hanoi, le 9 mars. Photo : baoquocte.vn

Dans son allocution d’ouverture, l’assistant du ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a souligné le rôle du droit international dans les relations entre les pays, ainsi que le rôle de la CDI dans la codification et le développement progressif du droit international.

Depuis 2017, l’ambassadeur Nguyên Hông Thao, expert vietnamien dans le domaine du droit international, est membre de la CDI. Cela reflète la politique du pays de promouvoir et d’élever la diplomatie multilatérale et de contribuer activement à la formation d’institutions multilatérales transparentes, équitables et démocratiques, a-t-il noté.

L’ambassadeur Nguyên Hông Thao a prononcé un discours sur le rôle de la CDI dans la codification et le développement progressif du droit international de 2017 à 2022, ainsi que sur les contributions du Vietnam à la CDI.

Le Docteur sud-coréen Ki-Gab Park, ancien membre de la CDI pour les mandats 2012-2017 et 2017-2022, et actuellement professeur invité à l’Université de droit - Université nationale du Vietnam de Hanoi, a présenté des écoles de droit des pays asiatiques et européens lors des débats à la CDI.

La présidente de la Société vietnamienne de droit international, Nguyên Thi Hoàng Anh a déclaré que ce séminaire était une occasion pour les experts juridiques vietnamiens et internationaux d’examiner des sujets de droit international, en particulier ceux en cours de discussion à la CDI.

Elle a indiqué que cet événement avait également aidé à renforcer la connectivité entre les experts nationaux et internationaux ; et à promouvoir des études sur le droit international au Vietnam, contribuant ainsi à accroître les contributions du pays à la CDI dans les temps à venir. – VNA