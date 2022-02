Hanoï (VNA) - Le système sanitaire de beaucoup de pays est surchargé du fait que l’épidémie de COVID-19 qui a augmenté drastiquement le nombre de patients en attente des opérations. La chirurgie assistée par ordinateur, dont la chirurgie robotique, devrait être une assistance utile dans les soins de santé publique.Ces derniers temps, la capacité des robot s s’est nettement amélioré pour devenir une aide précieuse pour l’homme. C’est le cas notamment des robots chirurgie ns.Le marché mondial des robots chirurgiens a été estimé à plus de 6 milliards d'USD en 2020. Il devrait atteindre presque 13 milliards en 2025 et plus de 22 milliards d'USD en 2030, selon des estimations. Les raisons de l’augmentation de la demande sont de plusieurs ordres. Au-delà du progrès que cela induit, le manque de personnel, le vieillissement de la population ou la hausse des frais sanitaires rendent l’acquisition des robots de plus en plus nécessaire pour les États.CMR Surgical, une société spécialisée dans la production des dispositifs sanitaires siégeant dans la ville de Cambridge (Royaume-Uni), a récemment annoncé la signature d’un accord avec le ministère de la santé allemand pour la fourniture du système chirurgical robotisé Versius, conçu pour aider les chirurgiens à pratiquer davantage d’interventions mini-invasives. L’Allemagne est l’un des pays pionniers dans l’innovation technologique au service des soins de santé, son gouvernement ayant décaissé trois milliards d’euros aux fins de la numérisation des hôpitaux en 2021.Le Royaume-Uni, quant à lui, a promis de réserver plus de 17 millions d’euros afin de garantir la santé mentale du personnel médical qui était surchargé par la lutte anti-COVID-19. Les robots assistants chirurgiens Versius ont ainsi servi dans plus de 1.000 opérations au Royaume-Uni au cours de la pandémie. Il a ensuite été présenté en France et en Australie respectivement en septembre 2021 et en janvier dernier.Même en période pré-COVID-19, un chirurgien sur cinq au Royaume-Uni et aux États-Unis partait précocement en retraite à cause des impacts mentaux et physiques causés par des interventions mini-invasives pratiquées.De par sa forme fonctionnelle, les robots assistants chirurgiens permettent aux praticiens d’adopter des positions plus confortables pendant les opérations. Concrètement, les chirurgiens peuvent être debout ou s’asseoir aisément, en contrôlant le robot au lieu d’essayer de rester longtemps dans une position difficile à tenir pendant plusieurs heures.En plus, les robots assistants sont très efficaces lors des opérations compliquées. Ils sont en effet capables aujourd’hui de réaliser des interventions dans des parties étroites et difficilement accessibles. Un atout par rapport aux chirurgies traditionnelle et endoscopique.Le système chirurgical robotisé devrait être d’une assistante utile aux chirurgiens dans un très proche avenir. Les interventions seront réglées au millimètre près, sans que le patient coure le risque d’être infecté ou de perdre du sang. En évitant les complications, le temps d’hospitalisation des patients pourra se raccourcir, ce qui contribuera à alléger la surcharge du secteur sanitaire.Grâce à la chirurgie assistée par ordinateur, toutes les manœuvres des médecins , sont enregistrées. Toutes ces données seront une base importante pour l’amélioration des techniques, la standardisation des critères et la formation des futurs chirurgiens. -CVN/VNA