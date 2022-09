Moody's a remonté de Ba3 à Ba2 la cote de crédit en dépôt en monnaie locale et émetteur en monnaie locale avec la perspective stable de la Banque de l'agriculture et du développement rural

La Compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP) a été créée pour de mettre en œuvre des activités d'exploration pétrolière et gazière dans le pays et à l’étranger.