Hanoi (VNA) – Plusieurs entreprises agricoles du Vietnam ont mis en commun leurs ressources pour construire une chaîne de production de riz de haute qualité, pénétrant avec succès des marchés exigeants et aidant à tirer parti du prestige du riz vietnamien sur le marché mondial.

Récolte du riz dans la zone de production de riz de haute qualité du groupe Loc Troi dans le district de Dinh Quan, province de Dong Nai. Photo: VNA

Loc Troi Group JSC en est un exemple typique. Le groupe a annoncé que 500 tonnes de riz étiqueté avec sa propre marque "Com Vietnam Rice" avaient été expédiées en Allemagne, aux Pays-Bas et en France ce mois-ci.

C’était la première fois que le riz était exporté sous sa marque, en particulier il sera disponible chez Carrefour, en France, le plus grand détaillant et grossiste d’Europe.

Selon Nguyên Duy Thuân, directeur général du groupe, il a exporté environ 30.000 tonnes de riz vers l’UE depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).

L’expédition marque le début du voyage du groupe pour conquérir le marché mondial, a-t-il déclaré.

De même, le riz ST25 de la marque A An du groupe Tân Long est également arrivé dans les rayons des chaînes de supermarchés au Japon fin juin. C’est la première fois que le riz vietnamien est présent au Japon, un marché exigeant des produits de haute qualité.

Nguyên Chanh Trung, directeur général adjoint du groupe, a déclaré que pour amener le riz ST25 sur ce marché, le groupe doit passer plus de 450 normes techniques strictes.

Dans les temps à venir, Tân Long continuera de promouvoir l’exportation d’autres produits de riz clés tels que ST24, ST24 biologique et Japonica vers le Japon afin que les Japonais aient la possibilité d’accéder aux produits de riz de spécialité du Vietnam.

Le Vietnam est devenu l’un des principaux pays producteurs et exportateurs de riz au monde. Photo: VNA





Le succès de l’exportation de riz de leur propre marque vers l’Europe et le Japon - considérés comme des marchés exigeants dans le monde - est attribué à la poursuite persistante d’une stratégie de développement de la chaîne de production des entreprises agricoles vietnamiennes.

Il y a dix ans, Trung An Hi-tech Agriculture Joint Stock Company a été l’une des premières entreprises sélectionnées par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural pour développer des rizières à grande échelle dans le delta du Mékong.

Pham Thai Binh, directeur général de la société, a déclaré que de 2015 à 2017, Trung An avait investi dans le développement d’un grand champ de 763 hectares à Kieên Giang, dont 530 hectares étaient cultivés selon les bonnes pratiques agricoles mondiales (Global GAP) et 100 hectares ont été cultivés selon la méthode biologique.

C’était aussi l’époque où Trung An commençait à se concentrer sur la création de sa propre marque pour la consommation intérieure et l’exportation. Le riz de Trung An est disponible dans près de 20 pays différents en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie. – VNA