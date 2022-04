Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations nationales de riz au premier trimestre 2022 ont atteint 1,48 million de tonnes pour une valeur de 715 millions de dollars, en hausse respectivement de 24% et 10,5% en un an.

Photo d'illustration: foodcosa.vn

Sur le marché mondial, les prix à l'exportation de riz vietnamien sont demeurés en tête des pays exportateurs. Les prix du riz à 5% de brisures ont augmenté de 12-15 dollars la tonne par rapport au début de l'année, et sont de l'ordre de 415 dollars la tonne, le plus haut niveau depuis plus de 3 mois.Outre les marchés traditionnels tels que les Philippines, la Chine, la Malaisie, les États-Unis, les pays africains, la Corée du Sud,… les exportations de riz vers l'UE devraient fortement augmenter en 2022 grâce à l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).Selon Do Ha Nam, vice-président de l’Association des vivres du Vietnam (VFA), l'instabilité du monde ces derniers temps a entraîné un fort besoin de tous les pays de stocker de la nourriture, faisant monter les prix. Les exportations de riz au deuxième trimestre devraient être dynamiques.La filière nationale se concentre sur l’amélioration de la qualité et de la valeur des grains. Avec la tendance à la hausse des prix, les perspectives d'exportations d’ici la fin de l’année demeurent excellentes. - CPV/VNA