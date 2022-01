Cân Tho (VNA) – Face à la flambée de contaminations par le Covid-19, le Département de la santé de la ville de Cân Tho (Sud), en collaboration avec l’Association des jeunes médecins de Cân Tho, a décidé de lancer au début du mois de décembre le Réseau de médecins-accompagnateurs.

Les agents sanitaires distribuent des médicaments à des proches de patients en traitement à domicile. Photo : VOV



Le but est de proposer aux patients des consultations et des diagnostics à distance, afin d’épauler les forces médicales en première ligne et à désengorger les hôpitaux locaux.



Mis en place le 5 décembre 2021, le Réseau de médecins-accompagnateurs s’est fixé l’objectif de réquisitionner 1.500 jeunes médecins et étudiants bénévoles afin de constituer des équipes opérationnelles pour tous les arrondissements et districts que compte la ville de Cân Tho. Ils ont dû suivre des cours de formation en ligne spécifiques pour pouvoir maîtriser la télémédecine et prodiguer les conseils nécessaires aux nouveaux patients assignés à résidence.

«Tous les soirs, les bénévoles doivent suivre un cours de formation en ligne avec des formateurs issus des forces en première ligne de la lutte anti-Covid-19 à Hanoi ou à Hô Chi Minh-Ville. Chaque membre du réseau connaît parfaitement les soins et le régime alimentaire à appliquer pour les porteurs du coronavirus. Nous sommes toujours prêts à aider les habitants, notamment ceux ayant les proches placés en quarantaine. Ce programme a prouvé son efficacité et nous envisageons de réquisitionner de nouveaux bénévoles pour agrandir le réseau», explique , Huynh Minh Phu, directeur adjoint de l’hôpital général de Cân Tho, également président de l’Association des jeunes médecins de Cân Tho.



Compte tenu de l’évolution complexe de l’épidémie, le réseau des médecins-accompagnateurs a lancé un standard téléphonique pour soutenir les personnes atteintes par la Covid-19 au 0292 1022. Cette ligne est disponible 24 heures sur 24 pour fournir, aux patients en traitement à domicile, des informations sur les médicaments, ainsi que des conseils pour l’alimentation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes d’étouffement, les patients peuvent composer ce numéro pour demander l’aide des médecins qui vont ensuite contacter les établissements sanitaires locaux pour les accueillir.

Dô Duc Tri Nhân, médecin du service de chirurgie générale de la polyclinique de Cân Tho, qui gère le groupe des médecins-accompagnateurs du district d’Ô Môn, fait savoir : «Lorsqu’un patient nous appelle, nous demanderons ses symptômes et le classons en fonction de son état de santé. Les patients souffrant de symptômes légers seront suivis et traités à domicile par les médecins-accompagnateurs et ceux présentant des symptômes graves seront pris en charge par les dispensaires. Alors que les nouveaux cas sont en hausse, notre réseau permet de réduire la surcharge des établissements sanitaires locaux».

Chaque jour, les données sur les cas confirmés ou les cas suspects à haut risque sont transmises au réseau qui les saisit dans l’outil de gestion. Ces données sont obtenues auprès des sources du Centre de contrôle des maladies de la ville ou directement des appels au standard téléphonique. Les patients sont alors classés selon un niveau de risque.

Lê Thi Kim Anh, médecin de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville et co-responsable du réseau des médecins-accompagnateurs relevant de l’Association des jeunes médecins du Vietnam, indique : «Actuellement, plus de 85 % des patients confinés à domicile ont bénéficié des soins proposés par le réseau. Nous nous efforçons maintenant de faire connaître ce programme à un plus large public pour pouvoir aider le plus grand nombre de personnes».

À ce jour, Cân Tho dénombre 15.000 patients confinés à domicile. Face à l’urgence de la situation, le réseau de médecins-accompagnateurs s’implique activement dans la défense de la santé publique. Grâce à cette forte mobilisation, la ville de Cân Tho en particulier et le pays en général devraient parvenir à maîtriser l’épidémie. – VOV/VNA