Des Vietnamiens évacués d'Ukraine. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En application de la conclusion du président lors de la réunion du 5 mars sur le rapatriement de ressortissants en Ukraine, le ministère de la Santé a déclaré que la protection et le rapatriement des Vietnamiens (et des membres de leurs familles) résidant en Ukraine sur la base de leur souhait est un travail humanitaire, urgent et prioritaire.



Selon l’Administration de l’aviation civile du Vietnam, les instructions du ministère de la Santé n’exigent pas de test de dépistage du SARS-CoV-2 mais un certificat de vaccination contre le COVID-19 ou de récupération du COVID-19 avant d'embarquer dans des moyens de transport vers le Vietnam pour arrivée à Hanoï.



Cependant, les personnes doivent suivre strictement le message “5K” pendant le voyage, depuis le lieu de départ, à bord des moyens de transport, aux portes frontalières au Vietnam, jusqu'au lieu de résidence; installer et utiliser toujours l'application PC-COVID...



Les personnes entrant dans le pays sont testées pour le SARS-CoV-2 par les autorités sanitaires ou effectuent elles-mêmes le dépistage dans les 24 premières heures après leur entrée au Vietnam sur leur lieu de résidence (sauf pour les enfants de moins de 2 ans).



Si les résultats du test sont négatifs, ils continueront à surveiller leur santé dans les 10 jours suivant la date d'entrée. Si le test est positif, les autorités sanitaires locales doivent être informées immédiatement.



Toujours selon l’Administration de l’aviation civile du Vietnam, le vol VN88 de Vietnam Airlines transportant 283 citoyens devra atterrir à l’aéroport de Noi Bai à midi le 8 mars 2022. Le 9 mars, le vol QH9066 de Bamboo Airways, avec 270 citoyens à bord, atterrira également à l'aéroport international de Noi Bai. -VNA