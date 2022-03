Huê (VNA) – Un quartier nocturne va être bientôt installé autour de l’ancienne cité impériale de Huê, permettant aux touristes de découvrir le charme et les valeurs patrimoniales de cette ville, via des animations, des jeux folkloriques, des métiers traditionnels et la gastronomie. Ce projet fait partie du plan de relance touristique post-Covid-19 de la province de Thua Thiên-Huê.

Des représentations hebdomadaires de chants, de musique et de danses traditionnels de la Cour royale de Huê sont programmées dans le futur quartier nocturne. Photo: VOV



Ce quartier nocturne sera inauguré le 22 avril prochain et comprendra quatre rues autour du Grand intérieur (Dai Nôi) : les rues du 23 août, Dang Thai Thân, Lê Huân et Doàn Thi Diêm. Il proposera aux visiteurs 28 stands, ainsi que 4 espaces culturels reproduisant le charme paisible et riche en valeurs patrimoniales du Huê d’antan. Hô Thi Kim Cuc, qui réside près de la cité impériale, attend avec impatience le jour de l’inauguration.

“Ces derniers temps, le secteur touristique en particulier et la province de Thua Thiên-Huê en général ont été durement impactés par la pandémie de Covid-19. La création du quartier nocturne autour du Grand intérieur et d’autres bonnes initiatives seront mises en place afin de redresser ce secteur de pointe”, constate-t-elle.

Le comité populaire de la ville de Huê, en collaboration avec le Centre de conservation des vestiges de l’ancienne cité impériale et le Théâtre des Arts traditionnels royaux, organisera des représentations hebdomadaires de chants, de musique et de danses traditionnels de la Cour royale de Huê.

“Les activités culturelles nocturnes, dont des spectacles et des activités culinaires, seront organisées non seulement dans le futur quartier nocturne, mais aussi dans les autres rues piétonnes comme Chu Van An, Pham Ngu Lao, Thuong Bac et Nguyên Dinh Chiêu. Cela permettra de redynamiser le tourisme de Huê en 2022”, précise Trân Viêt Hùng, directeur du Centre municipal de la culture et de l’information.

Les autorités et les professionnels du tourisme de Huê s’emploient aussi à diversifier les produits touristiques et à créer davantage de zones de divertissement et d’échanges culturels. Le but est d’attirer et d’enchanter les touristes, mais également les habitants, comme nous l’explique Vo Lê Nhât, président du comité populaire de la ville.

“Le nouveau quartier nocturne possédera un charme qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Ce site sera riche en couleurs patrimoniales locales”, assure-t-il.

Au cours de cette année, les autorités locales prévoient également de mettre en place le marché nocturne de Dông Ba, pour compléter l’offre touristique de l’ancienne cité impériale de Huê, classée au patrimoine culturel mondial par l’UNESCO. – VOV/VNA