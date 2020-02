Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN) a réalisé en janvier un chiffre d'affaires total de 66.300 milliards de dongs, dépassant son plan mensuel de 16,2 %. Il a contribué au budget d’Etat à hauteur de 8.300 milliards de dongs, dépassant de 17% son plan mensuel.

En 2019, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 736.000 milliards de dongs, dépassant de 20% son plan annuel et soit une hausse annuelle de 17%. PVN a reversé au budget d'État 108.000 milliards de dongs, dépassant de 23,5% son plan...



PVN joue un rôle important dans l’assurance de la sécurité énergétique nationale.

Ces dernières années, il a toujours été considéré comme un pilier économique national en concevant des produits indispensables tels que carburant, engrais azotés et électricité, contribuant ainsi grandement au budget public. De plus, il a un rôle primordial en termes de régularisation de la macroéconomie.



Depuis 2015, PVN représente environ 11% des rentrées budgétaires nationales. Le pétrole brut représente 6% des recettes nationales. En outre, PVN contribue à une croissance annuelle du PIB de 10% à 13%.



Outre le développement économique, PVN contribue aussi grandement à la protection de la souveraineté nationale en Mer Orientale, met l’accent sur le bien-être social et promeut son rôle comme pilier et "locomotive" économique du pays. -VNA