Hanoï (VNA) - Dotant d’une puissance totale de 3,5 GW, le projet éolien offshore La Gan au large de la côte de Binh Thuan (Centre) devrait fournir de l’électricité à plus de 7 millions de familles vietnamiennes chaque année.

Le projet La Gan est développé par le groupe danois CIP, les sociétés vietnamiennes Asiapetro et Novasia Energy.

Selon une étude des spécialistes étrangers de BVG Associates, - qui fournit des conseils stratégiques en énergie renouvelable-, le projet La Gan devrait créer plus de 45 000 d’emplois à temps-plein et contribuer à plus de 4,4 milliards de dollars à l’économie vietnamienne au cours de son fonctionnement.

Depuis la signature du mémorandum par le comité populaire de la province de Binh Thuan, le groupe danois CIP, Asiapetro et Novasia Energy en juillet 2020, les activités d’investissement se sont accélérées.

D’un montant d'investissement de 10 milliards de dollars et d’une puissance de 3,5 GW, La Gan est l’un des projets éoliens offshore les plus grands au Vietnam. -VNA