Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 36e réunion, le Comité permanent de la 14e législature a discuté mercredi après-midi du projet de loi sur les bibliothèques.Les députés ont approuvé que les dépenses effectuées pour le compte de la bibliothèque nationale ou des bibliothèques provinciales relèvent exclusivement de la responsabilité de l’Etat.Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a aussi décidé que le 21 avril sera la Journée du livre et de la lecture au Vietnam.Mercredi après-midi également, les députés se sont prononcés sur le projet de loi sur les réservistes.Mercredi matin, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a discuté ce des amendements du Code du Travail.Les députés ont examiné notamment la proposition de rehausser à 400 heures le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par un salarié au lieu des 300 heures actuellement autorisées. Selon eux, cette disposition ne devrait s’appliquer que dans certains secteurs. Le vice-président de l’Assemblée nationale Uông Chu Luu propose: “Pour éviter tous abus des employeurs, nous devons déterminer avec précision le champ d’application de cette disposition et préciser la durée maximale des heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque mois. ”La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a demandé d’examiner cette disposition avec une grande prudence.Toujours mercredi, plusieurs députés ont approuvé la proposition de modifier l’âge légal de départ à la retraite, selon laquelle l’âge de la retraite pour les hommes est fixé à 62 ans en 2028, contre 60 actuellement, et à 60 ans pour les femmes à partir de 2035. -VOV/VNA