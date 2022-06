Débat sur la modification de la loi sur le pétrole et le gaz. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Lors de sa 3e session, la 15e Assemblée nationale se penche vendredi matin 3 juin sur des rapports concernant le projet de loi sur le pétrole et le gaz (modifiée) et le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les radiofréquences.

Le projet de loi sur le pétrole et le gaz (modifiée) vise à accroître l'efficacité de la gestion de l'État, à supprimer les obstacles, à favoriser les investissements et à améliorer le climat des affaires dans le secteur pétrolier et gazier.

Les députés écouteront aussi des rapports concernant le projet de résolution sur l'expérimentation d'un modèle d’organisation d'activités de travail, d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour les détenus en dehors des établissements pénitentiaires.



Dans l’après-midi, les députés discuteront en groupes du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les radiofréquences et du projet de loi sur le pétrole et le gaz (modifiée). -VNA