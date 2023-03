Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le programme « Tourisme à Hanoï , rendez-vous 2023 » (Get on Hanoi 2023), placé sous le thème "Hanoï- viens à l'amour ", a eu lieu dans la soirée du 11 mars dans la zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée).Organisé par le Service du Tourisme de Hanoï en collaboration avec des unités concernées, ce programme visait à promouvoir l'image de Hanoï en tant que destination de qualité sûre, conviviale et attrayante pour attirer de plus en plus de touristes.Avec un mariage parfait de la musique, de la lumière et d'images de destinations emblématiques de Hanoï, ce programme a présenté le tourisme local d'une manière unique et impressionnante, aux Hanoïens comme visiteurs.« Get on Hanoi 2023 » a également été diffusé en direct sur les plateformes Fanpage et YouTube du Service du tourisme de Hanoï.Ce programme était le premier événement d'une série de plus de 50 activités qui auront lieu à Hanoï en 2023, afin d'accueillir plus de 22 millions de visiteurs dans la capitale, dont plus de 3 millions d'étrangers.Chaque citoyen de la capitale doit être un messager dans la promotion de l'image de la culture et de l'histoire de sa ville, pour attirer de plus en plus de touristes nationaux et internationaux, a espéré la directrice du Service municipal du Tourisme, Dang Huong Giang. -VNA