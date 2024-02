Photo: comité d'organisation



Hanoï (VNA) - Le programme "Printemps au pays natal" contribuera à exprimer la préoccupation, la responsabilité et l'affection du Parti et de l'État envers les Vietnamiens d'outre-mer (Viet kieu) et à resserrer les relations entre la communauté vietnamienne à l'étranger et son pays d'origine.

Cette déclaration a été faite par la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens de l'étranger lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA).

Selon elle, actuellement, la communauté vietnamienne à l'étranger compte environ 6 millions de personnes réparties dans 130 pays et territoires, dont plus 80% vivent dans les pays en développement.

Les Viet kieu continuent d'être une ressource importante pour le processus d'édification et de développement du pays, servant de passerelle entre le Vietnam et d'autres pays. En 2023, en raison de l'impact de la situation mondiale et régionale, de la récession économique mondiale, de graves catastrophes naturelles..., une partie du peuple vietnamien dans de nombreuses régions a rencontré des difficultés.

Dans ce contexte, le travail auprès des Vietnamiens à l'étranger a été mis en œuvre de manière méthodique dans tous les domaines et a obtenu des résultats remarquables, a déclaré la vice-ministre Le Thi Thu Hang.



Les associations des Vietnamiens à l'étranger continuaient de se consolider et de se perfectionner. Le soutien du diaspora vietnamien à l'étranger et la promotion de la langue et de l'identité culturelle vietnamiennes ont été encouragés, a-t-elle ajouté.



En outre, le travail d'information et de propagande auprès de la communauté vietnamienne à l'étranger a été renforcé, reflétant pleinement, précisément, objectivement et rapidement la situation du pays et les préoccupations des Vietnamiens d'outre-mer.

Selon Le Thi Thu Hang, de nombreuses activités seront mises en œuvre afin de valoriser les ressources des Vietnamiens à l'étranger. Le travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l'étranger en 2024 se focalisera sur deux percées en matière de renforcement de la grande solidarité et de promotion des ressources des Vietnamiens résidant à l'étranger, et sur sept points capitaux.

Quant au programme "Printemps au pays natal" organisé conjointement du 1er au 2 février par le Comité d'État chargé des Vietnamiens de l'étranger et le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, les Viet kieu auront l'occasion de participer à de nombreuses activités significatives.

Notamment, lors du programme artistique prévu le 2 février, le président Vo Van Thuong prononcera un discours pour exprimer ses meilleurs vœux de Nouvel An aux Vietnamiens d'outre-mer et battre le tambour pour célébrer le printemps dans le cadre de ce programme, a annoncé Le Thi Thu Hang.



Le programme "Printemps au pays natal" est une activité annuelle qui permet aux expatriés vietnamiens vivant dans le monde entier de retourner dans leur pays natal ou d'origine. Dans le même temps, cela montre la sollicitude du Parti et de l'État envers la communauté vietnamienne à l'étranger, l'encourageant à préserver l'identité et les traditions de la nation. -VNA