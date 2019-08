Un numéro de la troupe de danse folklorique israélienne Hora Shemesh. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Le programme "Harmonie folklorique entre Israël et le Vietnam" a eu lieu le 25 août au Théâtre de la Jeunesse de Hanoi dans le but de mettre en honneur des valeurs culturelles et artistiques du Vietnam et d’Israël.

Co-organisé par l'ambassade d'Israël et une unité du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'événement a présenté un certain nombre de performances étonnantes d'artistes des deux pays.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur d’Israël au Vietnam Nadav Eshcar a souligné l’importance des relations diplomatiques entre les deux pays, tout en affirmant que les activités d’échanges culturels et artistiques contribuaient à intensifier les liens et la compréhension mutuelle entre les deux peuples, ainsi qu’à promouvoir l’image d’Israël au peuple vietnamien.

Lors de cet événement, la troupe de danse folklorique israélienne Hora Shemesh a fait son début au Vietnam avec des numéros combinant danses traditionnelles et influences plus modernes sur l’amour familial, les personnages de la Bible et l’humour. Réputée pour ses costumes colorés et son utilisation de la musique édifiante, cette troupe brosse un tableau intéressant de la culture et de la vie israélienne.

Sous la direction du jeune chef d’orchestre Dong Quang Vinh, le premier ensemble de bambous du Vietnam, Suc Song Moi (Nouvelle Vitalité), a interprété des airs à partir d'instruments de musique en bambou.

En outre, étaient présents au programme plusieurs artistes locaux et plusieurs symphonies de renom, dont Cam Xuc Tay Nguyen (Capriccio des Hauts plateaux du Centre), Diem Xua (Vous -ma profonde tristesse) et l’œuvre classique "Marche turque". -VNA