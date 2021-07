Pour l'heure, l'anglais est une matière enseignée dans tous les cycles de l'enseignement général. Photo : internet

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Éducation et de la Formation vient de publier la circulaire N° 19/2021/TT-BGDĐT promulguant le programme d'enseignement général en langues russe, japonaise, française et chinoise. Ce sont toutes des langues étrangères No1, c'est-à-dire des matières obligatoires et mises en œuvre conformément à la feuille de route pour la réforme des programmes et des manuels de l'enseignement général.

Photo : VNA

Ces matières sont enseignées de la 3e à la 12e année (de CE2 à terminale). Chaque matière a une durée de 1.155 leçons. A l'école primaire et au collège, il y a 420 leçons dans le programme avec respectivement 4 leçons et 3 leçons par semaine tandis qu’au lycée, il y a 315 leçons, soit 3 leçons par semaine.

Selon le programme d'enseignement général, la langue étrangère No1 est une matière obligatoire de la 3e à la 12e année. La langue étrangère No2 est une matière à option qui peut être enseignée à partir de la 6e année (sixième) et se terminer dans n'importe quelle classe, en fonction des besoins des élèves et de la capacité de l'établissement d’enseignement. -VNA