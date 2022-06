Quang Nam (VNA) – Les produits touristiques associés à la nature et à la culture autochtone des minorités ethniques dans les majestueuses montagnes de Truong Son dans la province de Quang Nam (au Centre) ont laissé une bonne impression sur les journalistes internationaux, lors de leur participation au programme "Découvrir Quang Nam".

Un journaliste d'une agence de presse japonaise en travail dans le district de Tây Giang, province de Quang Nam. Photo : VOV.



Du 17 au 19 juin, près de 40 journalistes de 15 agences de presse étrangères ayant un bureau permanent au Vietnam et de nombreux visiteurs internationaux participent au programme "Découvrir Quang Nam".Les visiteurs internationaux ont eu la chance de découvrir les produits du tourisme vert, du tourisme rural, les produits OCOP et les valeurs culturelles uniques des minorités ethniques dans les régions montagneuses de la province de Quang Nam.Le journaliste Cheng Chi Lun de l’Agence de presse CNA (Taiwan, Chine) a déclaré que les régions montagneuses de la province de Quang Nam disposent d’une nature majestueuse et d’une culture riche qui sont des conditions idéales pour le développement du tourisme.Cela fait longtemps que l’ancien village de Co Tu, district de Tây Giang n’a pas vécu dans une telle atmosphère festive. Le son animé des gongs et des tambours avec la danse tang tung da da des Co Tu est le point culminant pour attirer les visiteurs et les journalistes internationaux. Le patriarche du village A Lang Son, commune A Vuong, district de Tay Giang s’est senti heureux et fier lorsque les valeurs culturelles uniques du groupe minoritaire Co Tu ont été présentées à des amis internationaux."Nous sommes ravis d’accueillir des amis du monde entier dans la communauté Tây Giang et Co Tu et de constater leur intérêt pour la culture des groupes ethniques vietnamiens. La politique du gouvernement est de développer le tourisme vert, c’est pourquoi le district de Tây Giang a tout mis en œuvre pour protéger les forêts. Récemment, Tây Giang n’est qu’une forêt verte, tout comme la culture locale, nous ne pouvons pas y renoncer facilement", a déclaré le patriarche du village, A Lang Son.Cette année, la province de Quang Nam est l’hôte de nombreuses activités diplomatiques d’envergure nationale telles que le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Inde et le Vietnam, et la préparation de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon en 2023.Nguyên Thi Thu Trang, directrice adjointe du Département des affaires extérieures de la province de Quang Nam a déclaré que c’était l’occasion de présenter l’image, les gens et la culture de minorités ethniques dans les régions montagneuses de Quang Nam au monde. "La zone de l’Ouest de Quang Nam a à la fois le potentiel de développer le tourisme communautaire et un grand développement des premières matières pharmaceutique", a-t-elle fait savoir."Nous visons non seulement à développer le tourisme communautaire, mais également à attirer des investisseurs chinois, japonais, indiens, sud-coréens dont les pays sont de grands marchés pharmaceutiques et ont beaucoup d’expériences dans le traitement et la fabrication de matériaux pharmaceutiques. Ce sont des partenaires potentiels avec lesquels nous pouvons coopérer à l’avenir", a-t-elle indiqué. – NDEL/VNA